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Адвокат Пашаев отреагировал на сообщение о проверке СК 

Газета.Ru 1 час назад
Пашаев отреагировал на сообщение о проверке СК
Фото: РИА Новости
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что спокойно относится к проверке Следственного комитета России о возможном хищении квартиры семьи москвичей, передает ТАСС.
По его словам, прописанная в квартире семья Кирсановых получила денежные средства и выписалась из жилища. Адвокат отметил, что располагает документами, подтверждающими выкуп.
Пашаев также подчеркнул, что не причастен к мошенничеству, поэтому не боится проверки СК.
Ранее председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о причастности Пашаева к мошенничеству с недвижимостью.
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Происшествия , Эльман Пашаев , Александр Бастрыкин , СКР , ИТАР-ТАСС
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