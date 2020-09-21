Пашаев отреагировал на сообщение о проверке СК

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По его словам, прописанная в квартире семья Кирсановых получила денежные средства и выписалась из жилища. Адвокат отметил, что располагает документами, подтверждающими выкуп.

Пашаев также подчеркнул, что не причастен к мошенничеству, поэтому не боится проверки СК.