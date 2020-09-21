Пашаев отреагировал на сообщение о проверке СК

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что спокойно относится к проверке Следственного комитета России о возможном хищении квартиры семьи москвичей, передает ТАСС.
По его словам, прописанная в квартире семья Кирсановых получила денежные средства и выписалась из жилища. Адвокат отметил, что располагает документами, подтверждающими выкуп.
Пашаев также подчеркнул, что не причастен к мошенничеству, поэтому не боится проверки СК.
Ранее председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о причастности Пашаева к мошенничеству с недвижимостью.