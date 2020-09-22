Пашаева обвинили в новой афере

Лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаева , защищавшего интересы артиста Михаила Ефремова по уголовному делу о смертельной аварии, вновь обвинили в мошенничестве. Об этом во вторник, 22 сентября, в своем Telegram -канале сообщает RT со ссылкой на осведомленный источник.

По словам источника, в правоохранительные органы поступило заявление от женщины с просьбой принять меры в отношении Пашаева. Заявительница рассказала, что в 2016 году она заключила с адвокатом договор об оказании юридических услуг, однако ни одно из своих обязательств Пашаев не выполнил.

При этом женщина утверждает, что передала адвокату 165 тысяч долларов (12,5 миллиона рублей). В настоящее время по факту заявления об афере проводится проверка.

21 сентября сообщалось, что Пашаев положительно оценил начало доследственной проверки Следственного комитета России (СКР) в отношении него.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о причастности Пашаева к мошенничеству с трехкомнатной квартирой в Москве. Бастрыкин велел организовать проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело по материалам СМИ.

Пашаева заподозрили в захвате квартиры, принадлежащей инвалиду Елене Кирсановой. Адвокат женщины уверяет, что после инсульта его подзащитную признали недееспособной, чем и воспользовался Эльман Пашаев — в 1997 году он прописался в ее квартире, а затем приватизировал жилье и выселил хозяйку. На протяжении 20 лет семья женщины борется с юристом, чтобы отстоять квартиру.