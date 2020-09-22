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Бывшего адвоката Пашаева обвинили в афере на 12,5 миллиона рублей 

Lenta.ru и ещё 27 1 час назад
Пашаева обвинили в новой афере
Фото: РИА Новости
Лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего интересы артиста Михаила Ефремова по уголовному делу о смертельной аварии, вновь обвинили в мошенничестве. Об этом во вторник, 22 сентября, в своем Telegram-канале сообщает RT со ссылкой на осведомленный источник.
По словам источника, в правоохранительные органы поступило заявление от женщины с просьбой принять меры в отношении Пашаева. Заявительница рассказала, что в 2016 году она заключила с адвокатом договор об оказании юридических услуг, однако ни одно из своих обязательств Пашаев не выполнил.
При этом женщина утверждает, что передала адвокату 165 тысяч долларов (12,5 миллиона рублей). В настоящее время по факту заявления об афере проводится проверка.
21 сентября сообщалось, что Пашаев положительно оценил начало доследственной проверки Следственного комитета России (СКР) в отношении него.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о причастности Пашаева к мошенничеству с трехкомнатной квартирой в Москве. Бастрыкин велел организовать проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело по материалам СМИ.
Пашаева заподозрили в захвате квартиры, принадлежащей инвалиду Елене Кирсановой. Адвокат женщины уверяет, что после инсульта его подзащитную признали недееспособной, чем и воспользовался Эльман Пашаев — в 1997 году он прописался в ее квартире, а затем приватизировал жилье и выселил хозяйку. На протяжении 20 лет семья женщины борется с юристом, чтобы отстоять квартиру.
18 сентября Адвокатская палата (АП) Республики Северная Осетия — Алания лишила статуса адвоката Эльмана Пашаева, усмотрев в его действиях дисциплинарный проступок. Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство, назвал это решение наиболее адекватным ситуации.
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Происшествия , Эльман Пашаев , Александр Бастрыкин , Михаил Ефремов , Юрий Пилипенко , СКР , МВД
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