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В Москве в руках у ребенка взорвалась игрушечная граната 

Москва24 и ещё 3 51 минуту назад
У ребенка в руках взорвалась игрушечная граната
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве в руках у мальчика взорвалась игрушечная граната, которая оказалась пиротехническим изделием, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

"Отец пострадавшего несовершеннолетнего 2009 года рождения рассказал, что купил игрушечный макет гранаты в магазине. Предостерегающих надписей на изделии не было, поэтому мужчина дал его ребенку. Как только мальчик выдернул чеку, произошел хлопок", — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время ребенок госпитализирован. Уточняется, что у него имеются ссадины на лице, руках и теле. Полиция проводит проверку.
Ранее на юге столицы у ребенка в руках взорвался газовый баллончик. Инцидент произошел в районе дома 48, корпуса 2, на Чертановской улице. Пострадавшего увезла скорая.
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