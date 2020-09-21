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Россиянка годами держала свою дочь-инвалида в секс-рабстве в подвале 

Lenta.ru 55 минут назад
В селе Большое Широкое Нижегородской области местная жительница годами держала 23-летнюю дочь с второй группой инвалидности в секс-рабстве. Она запирала Светлану в подвале и заставляла заниматься сексом с мужчинами, от одного из которых та родила. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, в первый раз девушку посадили в подвал, когда ей было 14 лет. Если она отказывалась от секса, ее били. Был случай, когда мать закрыла Светлану в подвале на два года. В полицию она не обращалась.
Через интернет Светлана познакомилась с мужчиной по имени Даниил и сбежала к нему в город Бор. «Недели три где-то пообщался с ней. Я сразу понял, что что-то не в порядке», — рассказал он.
Как утверждает Mash, мать Светланы пытается забрать ее обратно и уверяет, что дочь больна и верить ей нельзя.
Ранее в Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, передумала с ним ехать. После этого он отобрал у девушки 900 рублей и потребовал еще пять тысяч за отмену вызова. Он проводил ее до квартиры, забрал нужную сумму у родственницы и уехал.
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Происшествия , Видео
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