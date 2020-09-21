В селе Большое Широкое Нижегородской области местная жительница годами держала 23-летнюю дочь с второй группой инвалидности в секс-рабстве. Она запирала Светлану в подвале и заставляла заниматься сексом с мужчинами, от одного из которых та родила. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в первый раз девушку посадили в подвал, когда ей было 14 лет. Если она отказывалась от секса, ее били. Был случай, когда мать закрыла Светлану в подвале на два года. В полицию она не обращалась.

Через интернет Светлана познакомилась с мужчиной по имени Даниил и сбежала к нему в город Бор. «Недели три где-то пообщался с ней. Я сразу понял, что что-то не в порядке», — рассказал он.

Как утверждает Mash, мать Светланы пытается забрать ее обратно и уверяет, что дочь больна и верить ей нельзя.

Ранее в Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, передумала с ним ехать. После этого он отобрал у девушки 900 рублей и потребовал еще пять тысяч за отмену вызова. Он проводил ее до квартиры, забрал нужную сумму у родственницы и уехал.