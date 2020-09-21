Девушка сообщила о переписке с убийцей школьниц

40-летний Виталий Молчанов , которого арестовали по обвинению в жестоком убийстве и изнасиловании детей сожительницы, отсидел 11 лет за другое преступление. По данным СМИ, трагедия произошла десять лет назад. Тогда мужчина зарезал 35-летнюю знакомую, надругался над ее телом и расчленил. После этого он угрожал смертью ее соседке по квартире и попытался изнасиловать ее. Между тем мать убитых школьниц пребывает в шоке — она до сих пор ни с кем не разговаривает и лишь «мычит».

Ярославской области арестовали 40-летнего Виталия Молчанова, который подозревается в убийстве и изнасиловании малолетних детей сожительницы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

На протяжении трех дней в поисках подозреваемого участвовали около 200 правоохранителей. Кроме того, ориентировки на Молчанова были разосланы и в другие регионы. С 17 сентября к розыску были привлечены волонтеры поисково-спасательных отрядов. Они помогали расклеивать листовки и распространять информацию о мужчине в соцсетях.

Как оказалось, все это время Молчанов скрывался неподалеку. Утром 18 сентября полицейские обнаружили его в лесополосе на окраине рыбинского микрорайона Переборы. При задержании преступник сопротивления не оказал и сознался в содеянном. Telegram-канал Life Shot сообщал, что Молчанова поймали при прочесывании местности — он прятался в кустах. После убийства девочек мужчина пытался покончить с собой еще в квартире, однако у него не вышло и он скрылся с места преступления.

«Еще одну бутылку выпил где-то до 10 часов и как бы… и убил. Не понимаю, почему это сделал», — заявил Молчанов в ходе допроса.

Между тем, как пишет издание Life, за время поисков мужчины правоохранителям удалось выйти на 12 человек, находившихся в розыске.

Молчанов не первый раз попадает в поле зрения полиции. В 2020 году спустя 11 лет он вышел из тюрьмы. В Екатеринбурге его судили сразу по нескольким тяжелым статьям. Портал Znak.com писал, что согласно материалам дела десятилетней давности, в день преступления Молчанов распивал спиртное в квартире 35-летней приятельницы.

В какой-то момент мужчина взял нож и зарезал женщину — на теле погибшей судмедэксперты нашли более 22 колото-резаных ножевых ранений. Затем он надругался над ее телом и расчленил его.

Второй потерпевшей стала 28-летняя девушка, которая жила вместе с погибшей. Молчанов попытался ее изнасиловать, угрожая убить в случае сопротивления. Однако надругательства не произошло «по физиологическим причинам».

В начале 2020 года Молчанов вышел из ИК-10, которая расположена в Екатеринбурге, и переехал в Рыбинск. Там он должен был встать на учет в ОВД микрорайона «Переборы», но этого сделано не было. Местные полицейские даже не знали о нем, писал Life.

По данным СМИ, городская прокуратура уже проводит проверку в отношении участковых, которые не отследили бывшего преступника — их подозревают в халатности.

После переезда Молчанов устроился на местный завод и познакомился с женщиной из Омска. Она переехала к нему с двумя дочками — 8 и 13 лет. За несколько месяцев до этого женщина развелась с мужем — экс-начальником уголовного розыска отдела МВД по поселку Краснозерский. Супруги воспитывали троих детей. Старший сын остался жить с отцом, а девочек забрала мать, передавало РИА «Новости»

«Молчанов был очень обходительным и настоял, чтобы Валя переехала к нему. Сначала она приехала в Рыбинск одна, а через месяц привезла дочек и устроила в местную школу. Отчим купил девочкам двухъярусную кровать да и вообще, на первый взгляд, относился к ним хорошо. Младшая даже называла его папой», — рассказала агентству знакомая семьи.

Жительница Ярославской области рассказала о том, как общалась на сайте знакомств с Молчановым за несколько лет до трагедии, когда он еще сидел в тюрьме. По словам девушки, сначала мужчина показался ей очень милым, ежедневно желал ей доброго утра и спокойной ночи, делал комплименты и присылал фотографии. По сообщению Lenta.ru, переписка с ним прекратилась после того, как Молчанов перешел к интимным намекам.

Девушка призналась, что была ошеломлена, узнав из новостей о том, что сотворил мужчина. «Меня аж подкинуло, когда я увидела его в новостях. Узнала в лицо, подняла переписку пятилетней давности — он. Меня как холодным ливнем окатило», — посетовала знакомая мужчины.

Напомним, что трагедия произошла 15 сентября 2020 года. Тела двух девочек 8 и 13 лет обнаружила их мать, вернувшаяся с работы. СК передавал, что ее сожитель Молчанов приревновал женщину из-за того, что она сутками задерживалась на работе. В один из вечеров, когда работавшая врачом гражданская жена снова отправилась на дежурство и оставила его с дочерьми, мужчина выпил три бутылки коньяка, после чего разозлился.

Он изнасиловал несовершеннолетних девочек, а затем зарезал их и расчленил. Некоторые части тел мужчина запек в фольге, пишут СМИ. После этого убийца скрылся с места преступления.

Следственным комитетом по Ярославской области возбуждены уголовные дела по статьям: «Убийство двоих детей, совершенное с особой жестокостью», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера»

Знакомая матери погибших рассказала порталу 76.ru, что женщина находится в очень плохом состоянии, ни с кем не разговаривает.

«Она сидит и смотрит в одну точку. Не разговаривает, только охает или мычит», — пояснила приятельница.

Она добавила, что жительница Рыбинска сейчас живет в больнице, где и работает.