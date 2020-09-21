С Фургала требуют взыскать 1,5 млрд рублей

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Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей
ТАСС
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25 минут назад
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ТАСС
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Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей за моральный ущерб, причиненный убийством их родственников — судья.
Новость дополняется.
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