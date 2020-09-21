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Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей 

ТАСС и ещё 1 25 минут назад
С Фургала требуют взыскать 1,5 млрд рублей
Фото: ТАСС
Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей за моральный ущерб, причиненный убийством их родственников — судья.
Новость дополняется.
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Происшествия , Криминал
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