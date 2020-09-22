Россиянка лишилась денег из-за желания отдохнуть

"Накануне в полицию с заявлением обратилась девушка и сообщила, что по рекомендации подруги обратилась к неизвестной женщине, которая может найти туры в другие страны. После переписки девушка перевела по номеру телефона на номер банковской карты женщины 79 800 рублей, но так до настоящего времени ни денег, ни билетов она не получила", — сказал собеседник агентства.