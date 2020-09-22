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Москвичка перевела деньги мошеннице, пытаясь купить заграничный тур 

ТАСС и ещё 2 18 минут назад
Россиянка лишилась денег из-за желания отдохнуть
Фото: ТАСС
Москвичка перевела деньги неизвестной женщине, которая пообещала ей подобрать заграничный тур и пропала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Накануне в полицию с заявлением обратилась девушка и сообщила, что по рекомендации подруги обратилась к неизвестной женщине, которая может найти туры в другие страны. После переписки девушка перевела по номеру телефона на номер банковской карты женщины 79 800 рублей, но так до настоящего времени ни денег, ни билетов она не получила", — сказал собеседник агентства.

По данному факту столичная полиция начала проверку.
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