«Сделал кто-то еще»: выдвинута новая версия смерти Тесака 

Независимый судебно-медицинский эксперт усомнился в том, что националист Максим «Тесак» Марцинкевич покончил жизнь самоубийством. Об этом адвокат его семьи Алексей Михальчик сообщил ТАСС.

16 сентября, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 36-летний Тесак покончил с собой в одиночной камере в следственном изоляторе (СИЗО) №3 в Челябинске. Сегодня Михальчик рассказал, что следствие провело судебно-медицинскую экспертизу тела националиста, но не ознакомило с ее результатами ни отца, ни защиту Марцинкевича, в связи с чем они обратились к независимому эксперту.

Специалистка провела экспертизу на основе фотографий трупа Тесака. Согласно ее заключению, тот едва ли мог сам нанести себе раны на шее и гематомы на руках.

«Вероятно, это сделал кто-то еще», — сообщил адвокат.