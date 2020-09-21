«Сделал кто-то еще»: выдвинута новая версия смерти Тесака 

Независимый судебно-медицинский эксперт усомнился в том, что националист Максим «Тесак» Марцинкевич покончил жизнь самоубийством. Об этом адвокат его семьи Алексей Михальчик сообщил ТАСС.
16 сентября, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 36-летний Тесак покончил с собой в одиночной камере в следственном изоляторе (СИЗО) №3 в Челябинске. Сегодня Михальчик рассказал, что следствие провело судебно-медицинскую экспертизу тела националиста, но не ознакомило с ее результатами ни отца, ни защиту Марцинкевича, в связи с чем они обратились к независимому эксперту.
Специалистка провела экспертизу на основе фотографий трупа Тесака. Согласно ее заключению, тот едва ли мог сам нанести себе раны на шее и гематомы на руках.
«Вероятно, это сделал кто-то еще», — сообщил адвокат.
17 сентября в Следственном комитете (СК) России заявили, что незадолго до самоубийства Марцинкевич признался в совершении нескольких убийств, раскаялся в этом и, возможно, убил себя, потому что не смог смириться с тяжестью и бессмысленностью совершенных преступлений и неизбежностью длительного лишения свободы.