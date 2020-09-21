Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы 

В Подмосковном Раменском автовладельцы стали свидетелями необычного дорожного происшествия. Там полностью обнаженная женщина прогуливалась по оживленной трассе. По предварительным данным, на опубликованном в Сети видео запечатлена актриса и телеведущая программы о путешествиях Хильда Кармен.
Опасная прогулка для героини ролика закончилась госпитализацией в психоневрологический диспансер. При этом девушка оказывала сопротивление медикам, которые пытались сопроводить ее в карету скорой помощи. Как сообщают СМИ, «раскрепощению» российской телезвезды могли способствовать запрещенные препараты.