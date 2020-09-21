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Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы 

Алевтина Жаркова 54 минуты назад
В Подмосковном Раменском автовладельцы стали свидетелями необычного дорожного происшествия. Там полностью обнаженная женщина прогуливалась по оживленной трассе. По предварительным данным, на опубликованном в Сети видео запечатлена актриса и телеведущая программы о путешествиях Хильда Кармен.
Опасная прогулка для героини ролика закончилась госпитализацией в психоневрологический диспансер. При этом девушка оказывала сопротивление медикам, которые пытались сопроводить ее в карету скорой помощи. Как сообщают СМИ, «раскрепощению» российской телезвезды могли способствовать запрещенные препараты.
Происшествия , Видео , Раменское
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