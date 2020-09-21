Российскую актрису и телеведущую Хильду Кармен забрали в психоневрологический диспансер после прогулки нагишом в подмосковном Раменском

Видеоролики, на которых 27-летняя девушка идёт по проезжей части обнажённой, появились в паблике «Типичное Раменское». Сам инцидент произошёл днём 20 сентября. На кадрах видно, что за ведущей следует машина ДПС , не предпринимая никаких действий.

Идёт вроде нормально. Может проспорила что-то — цитирует MK.RU очевидицу произошедшего.

Пользователи Сети предположили, что Кармен находилась под воздействием запрещённых препаратов. Позднее в СМИ появилось сообщение, что в её крови не нашли следов наркотиков. По другой версии, у актрисы произошёл нервный срыв.

В конце прогулки Хильду поджидали врачи. Медикам пришлось приложить немало усилий, чтобы усадить телеведущую в карету скорой помощи и отвезти в психоневрологический диспансер.

Ранее на прогулку по британской столице в обнажённом виде и с медицинской маской вместо нижнего белья вышел 32-летний спортсмен Тимоти Шифф. Фрираннер и блогер опубликовал фото с променада в социальных сетях и пояснил, что таким образом хотел высмеять новые ограничения из-за COVID-19, которые ввели власти Лондона. С 24 июля жителей города обязали носить защитные маски в общественных местах, писал NEWS.ru.