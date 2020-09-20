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Автобус в Турции насмерть сбил пожилую российскую туристку 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Российская туристка трагически погибла в Турции
Фото: РИА Новости
Микроавтобус на турецком курорте Кемер насмерть сбил 65-летнюю женщину из России, сообщает портал Milliyet.
По данным издания, пожилая туристка отправилась на пляж рано утром из местного отеля. На бульваре Ататюрка ее сбил гостиничный микроавтобус, который сдавал назад. Женщина оказалась зажата под колесами машины.
Спасатели и полиция оперативно прибыли на место аварии и извлекли женщину, однако она скончалась до приезда врачей.
Отмечается, что турецкие правоохранители уже арестовали водителя. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.
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Происшествия , Ближний Восток , Газета Milliyet , Турция
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