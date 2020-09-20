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Задержанный россиянин сломал череп в автозаке 

Lenta.ru 37 минут назад
Задержанный россиянин сломал череп в автозаке
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге задержанный россиянин скончался в больнице после того, как получил перелом основания черепа в автозаке. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает «Фонтанка».
Мужчина проходил подсудимым по уголовному дело о незаконном хранении оружия. С июня 2020 года он перестал приходить на судебные заседания по своему делу и был объявлен в розыск.
17 сентября его обнаружили на улице, где мужчина чаще всего и ночевал. Суд вынес постановление об аресте. Задержанного повезли в СИЗО, однако там он заявил, что у него клаустрофобия. Врач-психиатр отправил россиянина на дополнительное обследование, но по дороге ему стало плохо.
Когда конвойный автомобиль открыли, мужчина уже был без сознания. В 7 утра он умер в больнице.
Как уточняет издание, были изучены записи с камер видеонаблюдения. Установлено, что подсудимого не били, сам он также не ударялся головой о стены автомобиля.
Причина смерти будет установлена после вскрытия.
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Происшествия , Криминал , ФСИН , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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