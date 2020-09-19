Мать 13 детей нашли мертвой в лесу 

В лесу найдена повешенной мать 13 детей, снимавшаяся в телешоу «Необычные беременности». Причиной суицида стали «личные проблемы», сообщает The Sun.

Тело 43-летней британки Мэнди Гарднер обнаружили в лесу недалеко от ее дома в Уортинге. В ходе расследования стало известно, что женщина незадолго до смерти выражала мысли о причинении себе вреда.

Мэнди и её муж Натан впервые появились на телеэкране в 2016 году. В то время у пары было 11 детей, и они готовились к рождению 12-го ребенка.

«Бывает, что настает абсолютный бедлам: собаки, бегающие вокруг, дети, гоняющиеся за собаками, взрослые, гоняющиеся за детьми, которые бегают за собаками! В этом доме безумие — это нормально. Я бы не променяла его на спокойную жизнь. Не все из моих беременностей были запланированы, но все дети были желанными», — рассказывала женщина.

Два года назад у Мэнди родился 13-й ребенок. Она заявила, что чем больше детей она рожает, тем больше ей хочется повторить это снова.