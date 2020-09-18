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В тайнике дома в Румынии найдены украденные книги на миллионы долларов 

Российская Газета 41 минуту назад
В тайнике найдены книги на миллионы долларов
Фото: iStock
Около 200 уникальных книг на сумму более 3,2 миллиона долларов, которые были украдены со склада в Лондоне три с лишним года назад, найдены в тайнике под полом дома в районе Нямц в сельской местности на северо-востоке Румынии. В тайнике были спрятаны редкие версии изданий рисунков Данте и эскизы испанского художника Франсиско де Гойи, а также рукописи Галилея и Исаака Ньютона, относящиеся к XVI и XVII векам.

"Эти книги чрезвычайно ценны, но, что еще более важно, они незаменимы и имеют огромное значение для международного культурного наследия", — сказал офицер Энди Дарем из Управления по борьбе с преступностью Лондона.

Работы хранились на складе перед транспортировкой на специализированный книжный аукцион в Лас-Вегасе в США, откуда они были украдены за час до погрузки. По сообщению AFP, в январе 2017 года воры прорезали крышу склада в Фелтхэме, недалеко от аэропорта Хитроу, и спустились на веревке на 12 метров до земли, уклоняясь от датчиков движения. Злоумышленники были идентифицированы как члены румынской организованной преступной группировки.
Как говорится в заявлении лондонской полиции, банда несет ответственность за серию краж со взломом дорогостоящих складов по всей Великобритании. Она связана с рядом известных румынских криминальных семей, которые входят в состав преступного клана Клампару. По словам следователей, находка последовала за рейдами по 45 адресам в Великобритании, Румынии и Италии в июне 2019 года. Обвинения были выдвинуты в отношении 13 человек, 12 из которых уже признали себя виновными, сообщает ВВС. Следователи утверждают, что румынская банда привозит своих членов в Великобританию для совершения конкретных преступлений, а затем вывозит их вскоре после деяния, при этом другие члены группировки вывозят украденное из страны альтернативными способами транспортировки.
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Происшествия , France-Presse , Румыния
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