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Восемь детей отравились парами хлора при купании в бассейне в Санкт-Петербурге 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Дети отравились хлором в Петербурге
Фото: РИА Новости
Восемь детей получили отравление парами хлора при купании в бассейне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС на городской станции скорой медицинской помощи в пятницу.

"Всего восемь детей. У всех ингаляционное отравление парами хлора. Пятеро детей [направляют] в больницу, из них двое — легкая степень, трое — в средней степени [тяжести]. Еще трое детей — легкая степень, оказана помощь на месте с отказом от госпитализации", — сказала представитель станции.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, инцидент произошел в частном фитнес-клубе на улице Ярослава Гашека. По словам собеседника агентства, ЧП могло произойти из-за нарушения концентрации химических реагентов в воде бассейна. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.
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Происшествия , Другое , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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