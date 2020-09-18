Дети отравились хлором в Петербурге

"Всего восемь детей. У всех ингаляционное отравление парами хлора. Пятеро детей [направляют] в больницу, из них двое — легкая степень, трое — в средней степени [тяжести]. Еще трое детей — легкая степень, оказана помощь на месте с отказом от госпитализации", — сказала представитель станции.