Россиянин жестоко расправился с ухажером жены

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело против 37-летнего местного жителя. Он натравил собаку на сожителя бывшей жены и убил его топором, сообщает следственное управление СК по Татарстану

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Как сообщает издание Znak.com следствие считает, что 18 сентября мужчина подкараулил бывшую супругу около её работы. Он взял с собой топор и собаку. Когда женщина со своим сожителем подъехали на машине, злоумышленник подошёл к ним и разбил окно.

Потерпевший выскочил из автомобиля и попытался убежать, однако его догнала собака и повалила на землю. Воспользовавшись этим, подозреваемый нанёс ему несколько ударов топором по голове, — цитирует издание сообщение ведомства.

Как сообщается, от полученных травм 32-летний мужчина скончался на месте. После этого злоумышленник погнался за женщиной, но был отогнан свидетелем с травматическим пистолетом.

Отмечается, что злоумышленник сам позвонил в полицию из ближайшего магазина и сознался в преступлении. Ему грозит 20 лет за особо жестокое убийство.

На допросе Маликов свою вину признал, но заявил, что жену убивать он не собирался. По его словам, женщина не давала ему видеться с детьми. Их у пары двое: один ходит в садик, другой учится в начальной школе.