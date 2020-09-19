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В Набережных Челнах мужчина зарубил топором сожителя бывшей жены

News.ruиещё 6
1 час назад
В Набережных Челнах возбудили уголовное дело против 37-летнего местного жителя. Он натравил собаку на сожителя бывшей жены и убил его топором, сообщает следственное управление СК по Татарстану.
Россиянин жестоко расправился с ухажером жены
Фото: ТАССТАСС
Как сообщает издание Znak.com следствие считает, что 18 сентября мужчина подкараулил бывшую супругу около её работы. Он взял с собой топор и собаку. Когда женщина со своим сожителем подъехали на машине, злоумышленник подошёл к ним и разбил окно.
Потерпевший выскочил из автомобиля и попытался убежать, однако его догнала собака и повалила на землю. Воспользовавшись этим, подозреваемый нанёс ему несколько ударов топором по голове, — цитирует издание сообщение ведомства.
Как сообщается, от полученных травм 32-летний мужчина скончался на месте. После этого злоумышленник погнался за женщиной, но был отогнан свидетелем с травматическим пистолетом.
Отмечается, что злоумышленник сам позвонил в полицию из ближайшего магазина и сознался в преступлении. Ему грозит 20 лет за особо жестокое убийство.
На допросе Маликов свою вину признал, но заявил, что жену убивать он не собирался. По его словам, женщина не давала ему видеться с детьми. Их у пары двое: один ходит в садик, другой учится в начальной школе.
Как писал NEWS.ru, в центре Екатеринбурга от ножевых ранений, полученных в драке, скончался мужчина 2002 года рождения. Тело молодого человека было найдено около одного из баров. На нём полицейские обнаружили около 10 ранений, нанесённых колюще-режущим предметом. Они также установили личность погибшего и то, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабёж.
Происшествия,СКР,Республика Татарстан,
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