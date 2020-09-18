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На военном объекте в Ираке произошёл взрыв боеприпасов 

News.ru 1 час назад
На военном объекте в Ираке произошёл взрыв
Фото: News.ru
На территории иракского военного объекта, известного как оперативная база «Спейхер», произошёл взрыв боевых припасов. Об этом 18 сентября сообщили сотрудники службы безопасности государства, предоставляющие сведения об инцидентах в соответствующей области.
Уточняется, что военная база, где случился взрыв, находится в северной провинции Салах-эд-Дин. По сведениям службы безопасности, причиной инцидента стали ненадлежащие условия хранения боеприпасов в заброшенном здании. В результате взрыва, исходя из имеющихся данных, никто не пострадал.
В СМИ появилась версия, что к произошедшему могли быть причастны члены иракских сил народной мобилизации, в которых доминируют шииты. Командующий операциями в провинции Абд аль-Мохсен Хатем эти домыслы опроверг, сообщает информационный портал AMN.
Как ранее писал NEWS.ru, 16 сентября вблизи американского посольства в Ираке начался ракетный обстрел.
Об этом сообщил корреспондент Sky News Arabia. По данным других источников, для атаки были использованы системы залпового огня «Катюша». Их ракеты упали в «зелёной зоне» Багдада. В представительстве США раздалась сигнализация, которая оповестила сотрудников об обстреле. О жертвах и разрушениях пока информации нет.
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Комментарии
Происшествия , Армия , Sky News , Ирак , Салах-Эд-Дин
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