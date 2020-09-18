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Неизвестный прорвался на территорию резиденции посла США в Москве

ТАСС
1 час назад
Неизвестный на автомобиле прорвался в пятницу на территорию резиденции посла США в Москве, никто не пострадал - посольство.
Неизвестный прорвался в резиденцию посла США в Москве
Фото: ТАССТАСС
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Происшествия,Москва,Соединенные Штаты,
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