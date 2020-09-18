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Пашаева лишили статуса адвоката 

Вероника Полынина 33 минуты назад
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев лишен статуса адвоката, передает агентство «Москва».
Соответствующее решение было принято на заседании совета адвокатской палаты Северной Осетии.
Ранее управление Минюста по Северной Осетии призвало адвокатскую палату региона наказать Пашаева за нарушение профессиональной этики в ходе судебного процесса над Михаилом Ефремовым и прекратить его адвокатский статус.
Пашаев объяснил "празднование срока" Ефремова
Пашаева обвиняли в превращении процесса в фарс: он продвигал версию, что Ефремов не находился за рулем в момент аварии, рассказывал о портрете Владимира Путина на кухне актера и интриговал общественность тайным свидетелями.
Как писал «Рамблер», Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП.
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Происшествия , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Владимир Путин , Минюст РФ , ФСИН , АГН "Москва" , Республика Северная Осетия — Алания
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