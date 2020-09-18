В авариях Качиньского и генерала Лебедя нашли общее

«Польские пилоты, абсолютно. Об этом было уже рассказано, доказано и неоднократно показано на схемах. И запись речевую предоставили полякам. И вопрос как будто решился. Тем более что прошло уже десять лет. Они поняли, что в это время в кабине пилотов находился министр обороны Польши, который дал указание садиться. Вот и сели! Был туман. У нас тоже такие случаи бывают, когда большие начальники залезают в кабину и начинают командовать. Последний такой пример был товарищ Лебедь. И погиб он из-за этого, потому что дал команду лететь в туман. Если диспетчер сказал, то надо выполнять. Правда, окончательное решение принимает командир корабля. Его предупредили, он не послушал. Никаких претензий к нашим диспетчерам не может быть. Сколько можно?! Это все русофобия», — заявил НСН Горбачев.
В крушении президента Польши Качиньского и авиакатастрофе генерала Лебедя нашли общее
Фото: Reuters
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал запись переговоров пилотов самолета президента Польши Леха Качиньского с диспетчерами аэропорта под Смоленском перед крушением лайнера.
Сотрудники аэропорта предупреждали экипаж лайнера о плохих погодных условиях (тумане) и предлагали сесть на запасном аэродроме. Ранее прокуратура Польши запросила в суде Варшавы временный арест трех российских авиадиспетчеров по подозрению в намеренном провоцировании авиакатастрофы.
Гендиректор ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев в эфире НСН рассказал, кто несет ответственность за эту аваикатастрофу.
Самолет Ту-154 Леха Качиньского разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Тогда погибли 96 членов польской делегации. МАК назвал причиной крушения ошибки экипажа в плохих погодных условиях, а также недостатки в обеспечении полета.
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