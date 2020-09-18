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Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео 

Lenta.ru 55 минут назад
В Южно-Сахалинске Сахалинской области местный депутат городской думы Руслан Тен швырнул в россиянку стакан с кофе. Она якобы «на огромной скорости» чуть не наехала на его сына. Видео конфликта публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, как машина женщины медленно заезжает на парковку и поворачивает перед депутатом и его сыном. После этого Тен завернул между припаркованными автомобилями и подошел к женщине, которая была за рулем. Та направилась в сторону торгового центра, и тогда Тен кинул в нее стакан. Она остановилась, развернулась и попыталась пойти в другую сторону, к машинам — депутат снова последовал за ней. На этом запись обрывается.
В разговоре с изданием женщина заявила, что сын Тена сам побежал к ее машине, но она успела вовремя затормозить. Отец ребенка, в свою очередь, принялся оскорблять ее, ругаться матом и угрожать расправой. Сам депутат заявил, что автомобиль россиянки «на огромной скорости и несся» прямо на него с ребенком. «Я схватил сына и попытался потащить за собой через проезжую часть парковки, но понял, что не успеваю, поэтому оттолкнул сына в обратном направлении», — сказал он.
Ранее в Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника, который недавно перенес операцию на сердце, за плохо убранный снег. «Когда наставления депутата не возымели эффекта, он просто не церемонясь внезапно свалил дедушку на землю и начал его пинать, в том числе по голове», — написал депутат омского городского совета Дмитрий Петренко. Он отметил, что после избиения пенсионер попал в больницу.
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Комментарии 9
Происшествия , Видео , Дмитрий Петренко , Сахалинская Область , Южно-Сахалинск
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