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Пираты угрожают убить захваченных в мае российских моряков 

News.ru 1 час назад
Пираты угрожают убить захваченных россиян
Фото: РИА Новости
Пираты угрожают убить российских моряков, захваченных на судах Djibloho и Rio Mitong у берегов Экваториальной Гвинеи. За них требуют выкуп.
Как сообщает «Московский Комсомолец», трое моряков из Симферополя и Севастополя находятся в плену с 9 мая. Пираты требовали выкупа от судовладельца, однако, не дождавшись денег, решили сообщить родным моряков о том, что больше не могут держать их в плену. Моряков угрожают расстреливать по одному, сообщила Ирина Перфильева — жена похищенного электромеханика Алексея Перфильева.
Отмечается, что один из россиян ранен в ногу. Моряки жалуются, что их мало кормят и часто не дают даже воды.
Гвинейский залив в последнее время стал самым популярным регионом у морских пиратов. 45% случаев мирового пиратства в первом квартале 2020 года было зафиксировано именно там. Эксперты связывают активизацию пиратов с тем, что судовладельцы стали чаще сообщать об атаках, а борьба с пиратством в других регионах ведётся успешнее.
Как передавал NEWS.ru, 8 сентября пираты напали на шедшее под флагом Либерии судно Water Phoenix, принадлежащее нидерландской транспортной компании Seatrade Groningen. Инцидент произошёл в Гвинейском заливе в 34 морских милях к югу от нигерийской столицы Лагоса. На корабле было 18 человек, из которых 11 — филиппинцы, остальные — россияне. Большей части экипажа удалось спрятаться в специально оборудованном помещении, однако двоих граждан России нападавшим всё-таки удалось захватить.
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Комментарии 1
Происшествия , Алексей Перфильев , Севастополь , Симферополь , Экваториальная Гвинея
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