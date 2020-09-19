Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Петербурге сотрудники МЧС не могут найти хозяев в захламленной квартире 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
МЧС не может найти хозяев в захламленной квартире
Фото: "Новости Купчино" / ВКонтакте
В Санкт-Петербурге спасатели вскрыли квартиру, чтобы найти переставших выходить на связь хозяев, но не смогли пройти дальше коридора из-за завалов мусора, сообщает портал 78.ru.
Все началось с того, что сотрудница одной из организаций перестала ходить на работу. Ни она, ни ее супруг не отвечали на звонки, тогда сотрудники полиции, МЧС и ЖКХ решили проверить квартиру супругов на Пражской улице в Купчино.
Вскрыв дверь, они не смогли попасть внутрь. Мусор, достигавший потолка, начал высыпаться на лестничную площадку. В первый день спасатели не смогли продвинуться дальше коридора.
Разбор завалов продолжается, сотрудники МЧС постепенно продвигаются вглубь квартиры и уже нашли двух котов. О судьбе хозяев пока ничего неизвестно.
Как рассказали соседи, женщина жила с неходячим мужем. Ухаживала она за ним сама.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Последние новости
Доказательство, что провокацию с Навальным готовили заранее Доказательство, что провокацию с Навальным готовили заранее "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса
Происшествия , МЧС , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео признания убийцы девочек в Рыбинске
Опубликовано видео признания убийцы девочек в Рыбинске
«Я делал людям больно»
«Я делал людям больно»
GoPro сделала экшн-камеру с разрешением 5K
GoPro сделала экшн-камеру с разрешением 5K
Цой десять лет носила в себе австралийского паразита
Цой десять лет носила в себе австралийского паразита
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение