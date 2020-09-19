МЧС не может найти хозяев в захламленной квартире

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Санкт-Петербурге спасатели вскрыли квартиру, чтобы найти переставших выходить на связь хозяев, но не смогли пройти дальше коридора из-за завалов мусора, сообщает портал 78.ru.

Все началось с того, что сотрудница одной из организаций перестала ходить на работу. Ни она, ни ее супруг не отвечали на звонки, тогда сотрудники полиции, МЧС и ЖКХ решили проверить квартиру супругов на Пражской улице в Купчино.

Вскрыв дверь, они не смогли попасть внутрь. Мусор, достигавший потолка, начал высыпаться на лестничную площадку. В первый день спасатели не смогли продвинуться дальше коридора.

Разбор завалов продолжается, сотрудники МЧС постепенно продвигаются вглубь квартиры и уже нашли двух котов. О судьбе хозяев пока ничего неизвестно.

Как рассказали соседи, женщина жила с неходячим мужем. Ухаживала она за ним сама.