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Молния убила семью во время застолья 

Артём Кульша 1 час назад
Молния убила семью во время застолья
Фото: РИА Новости
Шестеро жителей Камбоджи погибли в результате удара молнии. Об этом сообщает Khmer Times.
Вчера более 10 членов одной семьи собрались на ужин в доме в городе Баттамбанге. Примерно в 18:00 по местному времени в том месте ударила молния. В результате произошедшего шесть человек погибли двоим из них было по 56 лет, одному 27 лет, одному 26 лет, одному 25 лет, возраст еще одного неизвестен. Также в результате удара молнии четыре человека получили ранения. Одному из них 48 лет, двоим по 41 году, одному 25 лет. Пострадавшие были госпитализированы.
В июле, как сообщал «Рамблер», молния попала в 16-летнего футболиста клуба «Знамя труда» из города Орехово-Зуева Московской области Ивана Заборовского. Подросток был доставлен в больницу, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и введен в состояние искусственной комы.
25 июня 107 человек погибли в индийских штатах Бихаре и Уттар-Прадеше в результате удара молнии. Многие из них в тот момент работали на своих полях.
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Происшествия , Камбоджа
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