Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Педофилам в России не оставят шанса на свободу 

Артём Кульша 1 час назад
Наказание для педофилов следует ужесточить до пожизненного лишения свободы. Об этом, как сообщает телеграм-канал Life Shot, заявила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
Рыбинский маньяк пытался убить себя
Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», житель города Рыбинска Виталий Молчанов изнасиловал и убил девяти— и 14-летнюю дочерей своей сожительницы. Он скрылся с места преступления, но сегодня был задержан.
Кузнецова, комментируя это, призвала ужесточить наказание для людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности детей, до пожизненного лишения свободы. Также она призвала создать реестр педофилов и ввести пожизненный административный надзор над ними.

«Эти совокупные действия могут послужить тому, что… Этих уже детей не спасти, но можно спасти других!» — заявила омбудсвумен.

В настоящее время действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения, совершенные в отношении несовершеннолетнего, наказываются в России лишением свободы на срок до 15 лет.
Комментарии 22
Происшествия , Видео , Анна Кузнецова , Виталий Молчанов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В коробочку и давить»: как самолеты РФ ответят НАТО
«В коробочку и давить»: как самолеты РФ ответят НАТО
«Хотели выпить кофе, а пол рухнул»
«Хотели выпить кофе, а пол рухнул»
Путин рассказал об уникальном российском оружии
Путин рассказал об уникальном российском оружии
Шесть часов неизвестности: когда день страшнее ночи
Шесть часов неизвестности: когда день страшнее ночи
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Новый флешмоб от сотрудников МЧС попал на видео
01:30
Новый флешмоб от сотрудников МЧС попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение