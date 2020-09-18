Педофилам в России не оставят шанса на свободу 

Наказание для педофилов следует ужесточить до пожизненного лишения свободы. Об этом, как сообщает телеграм-канал Life Shot, заявила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова

Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», житель города Рыбинска Виталий Молчанов изнасиловал и убил девяти— и 14-летнюю дочерей своей сожительницы. Он скрылся с места преступления, но сегодня был задержан.

Кузнецова, комментируя это, призвала ужесточить наказание для людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности детей, до пожизненного лишения свободы. Также она призвала создать реестр педофилов и ввести пожизненный административный надзор над ними.

«Эти совокупные действия могут послужить тому, что… Этих уже детей не спасти, но можно спасти других!» — заявила омбудсвумен.

В настоящее время действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения, совершенные в отношении несовершеннолетнего, наказываются в России лишением свободы на срок до 15 лет.