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Рыбинский маньяк пытался убить себя 

Артём Кульша 21 минуту назад
Рыбинский маньяк Виталий Молчанов совершил неудачную попытку самоубийства. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Задержан убийца девочек в Рыбинске
15 сентября, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе Следственного комитета (СК) России рассказали об обнаружении тел двух сестер девяти и 14-и лет с признаками насильственной смерти в квартире в городе Рыбинске, а 16-го — об установлении факта совершения сексуального насилия в отношении них, а также о том, что в совершении преступлений подозревается сожитель матери девочек Молчанов.
Сегодня стало известно о его задержании, По данным Life Shot, полицейские обнаружили мужчину лежащим в кустах у дачного массива на территории того же микрорайона, в котором произошло преступление.
Также телеграм-канал сообщил, что Молчанов совершил неудачную попытку самоубийства сразу после убийства девочек, а также, возможно, рассчитывал умереть от обезвоживания, прячась в кустах и почти не двигаясь.
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Происшествия , Видео , Виталий Молчанов , СКР
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