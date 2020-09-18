Рыбинский маньяк пытался убить себя 

15 сентября, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе Следственного комитета (СК) России рассказали об обнаружении тел двух сестер девяти и 14-и лет с признаками насильственной смерти в квартире в городе Рыбинске, а 16-го — об установлении факта совершения сексуального насилия в отношении них, а также о том, что в совершении преступлений подозревается сожитель матери девочек Молчанов.

Сегодня стало известно о его задержании, По данным Life Shot, полицейские обнаружили мужчину лежащим в кустах у дачного массива на территории того же микрорайона, в котором произошло преступление.

Также телеграм-канал сообщил, что Молчанов совершил неудачную попытку самоубийства сразу после убийства девочек, а также, возможно, рассчитывал умереть от обезвоживания, прячась в кустах и почти не двигаясь.