Опубликовано видео признания убийцы девочек в Рыбинске 

Подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске задержали. Как сообщает Telegram-канал Life SHOT, опубликовавший видео оперативного мероприятия, 40-летнего Виталия Молчанова задержали недалеко от дачного массива. Он прятался в кустах и не оказал правоохранителям никакого сопротивления. Первые признательные показания предполагаемый убийца дал на камеру.

Шокирующее преступление произошло несколько дней назад. Тела 8-летней и 13-летней девочек с множественными ножевыми ранениями обнаружила их мать, когда вернулась с работы. Впоследствии было установлено, что школьницы были изнасилованы. Под подозрение сразу попал сожитель женщины, который скрылся с места преступления.