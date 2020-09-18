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Опубликовано видео признания убийцы девочек в Рыбинске 

Алевтина Жаркова 33 минуты назад
Подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске задержали. Как сообщает Telegram-канал Life SHOT, опубликовавший видео оперативного мероприятия, 40-летнего Виталия Молчанова задержали недалеко от дачного массива. Он прятался в кустах и не оказал правоохранителям никакого сопротивления. Первые признательные показания предполагаемый убийца дал на камеру.
Шокирующее преступление произошло несколько дней назад. Тела 8-летней и 13-летней девочек с множественными ножевыми ранениями обнаружила их мать, когда вернулась с работы. Впоследствии было установлено, что школьницы были изнасилованы. Под подозрение сразу попал сожитель женщины, который скрылся с места преступления.
Происшествия , Видео , Криминал , Виталий Молчанов , Рыбинск
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