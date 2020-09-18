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Задержан убийца девочек в Рыбинске 

Артём Кульша 10 минут назад
Задержан убийца девочек в Рыбинске
Фото: соцсети
Убийца девочек в Рыбинске Виталий Молчанов задержан. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Телеграм-канал Life Shot
Во вторник, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе Следственного комитета (СК) России рассказали об обнаружении в квартире в Рыбинске тел двух сестер девяти и 14-и лет с признаками насильственной смерти и возбуждении по данному факту уголовного дела по статье «Убийство».
Трагедия в Рыбинске: мать девочек рассказала об убийце
Позавчера там сообщили об установлении факта совершения сексуального насилия в отношении девочек и в данной связи уголовного дела по статье «Изнасилование», а также о том, что в совершении преступлений подозревается Молчанов — сожитель матери девочек, судимый за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
Вчера власти Ярославской области объявили награду в 500 тысяч рублей за информацию о местонахождении подозреваемого. Сегодня Life Shot сообщил о его задержании, а телеграм-канал «112» опубликовал фотографию с места задержания. На ней Молчанов лежит на земле.
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Происшествия , Рыбинск
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