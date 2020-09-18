Задержан убийца девочек в Рыбинске 

Убийца девочек в Рыбинске Виталий Молчанов задержан. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Телеграм-канал Life Shot

Во вторник, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе Следственного комитета (СК) России рассказали об обнаружении в квартире в Рыбинске тел двух сестер девяти и 14-и лет с признаками насильственной смерти и возбуждении по данному факту уголовного дела по статье «Убийство».

Позавчера там сообщили об установлении факта совершения сексуального насилия в отношении девочек и в данной связи уголовного дела по статье «Изнасилование», а также о том, что в совершении преступлений подозревается Молчанов — сожитель матери девочек, судимый за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

Вчера власти Ярославской области объявили награду в 500 тысяч рублей за информацию о местонахождении подозреваемого. Сегодня Life Shot сообщил о его задержании, а телеграм-канал «112» опубликовал фотографию с места задержания. На ней Молчанов лежит на земле.