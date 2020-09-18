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«Они пинали меня по голове, как по мячу» 

Артём Кульша 20 минут назад
Люди, напавшие на блогера Егора Жукова, пинали его по голове, как по футбольному мячу. Об этом он сам рассказал Spiegel.
В Москве избили Егора Жукова
В августе, как сообщал «Рамблер», двое неизвестных избили 22-летнего Жукова недалеко от его дома в Москве и скрылись. Блогер был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Он отказался от госпитализации и заявил о произошедшем в полицию. Та возбудила уголовное дело по статье «Побои».

«Они ударили меня по голове сзади. Я упал и постоянно пытался встать, и это, пожалуй, было ошибкой. Они пинали меня по голове, как по футбольному мячу», — рассказал Жуков вчера Spiegel.

Он сообщил, что избиение не привело к серьезным последствиям — мозг не пострадал. Все остальные последствия блогер назвал косметическими (шрамы и тому подобное). Также он выразил уверенность, что нападение связано с его политической деятельностью, а напали на него люди, приближенные к властям России.
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Происшествия , Видео , Общество , Егор Жуков , Spiegel
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