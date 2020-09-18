«Они пинали меня по голове, как по мячу» 

Люди, напавшие на блогера Егора Жукова , пинали его по голове, как по футбольному мячу. Об этом он сам рассказал Spiegel.

В августе, как сообщал «Рамблер», двое неизвестных избили 22-летнего Жукова недалеко от его дома в Москве и скрылись. Блогер был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Он отказался от госпитализации и заявил о произошедшем в полицию. Та возбудила уголовное дело по статье «Побои».

«Они ударили меня по голове сзади. Я упал и постоянно пытался встать, и это, пожалуй, было ошибкой. Они пинали меня по голове, как по футбольному мячу», — рассказал Жуков вчера Spiegel.

Он сообщил, что избиение не привело к серьезным последствиям — мозг не пострадал. Все остальные последствия блогер назвал косметическими (шрамы и тому подобное). Также он выразил уверенность, что нападение связано с его политической деятельностью, а напали на него люди, приближенные к властям России.