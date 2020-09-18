Юрист отметил, что в недоумение приводит тот факт, что важнейшая улика была вывезена за пределы России, если это действительно произошло.

Ранее соратники оппозиционера Алексея Навального рассказали, что после произошедшего 20 августа 2020 года в самолёте, когда политику стало плохо, оставшиеся в Томске сторонники деятеля вызвали адвоката и отправились в отель, где фиксировали, описывали и упаковывали всё, что нашли. Позже основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, организовавший перевозку оппозиционера, заявил, что бутылки с водой из номера Алексея Навального из томского отеля доставили немецким спасательным бортом в Берлин. По словам соратников Навального, немецкие специалисты в рамках расследования инцидента обнаружили отравляющее вещество «Новичок» на бутылке воды.