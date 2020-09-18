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Опубликовано видео задержания банды лжемедиков 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Семь уголовных дел возбудили по факту мошенничества в отношении участников банды, выдававших себя за лжемедиков. Злоумышленники действовали по отработанной схеме: они звонили пенсионерам и сообщали им о страшном диагнозе. А в качестве лечения они предлагали приобрести некий аппарат, оплатив при этом дорогостоящую «покупку» онлайн. Однако никакого «чудо-аппарата» доверчивые граждане так и не получали.
Преступная группа действовала на территории Московской области и Татарстана, правоохранители задержали трех подозреваемых. Ведутся поиски сообщников.
Происшествия , Видео
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