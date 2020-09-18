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В Подмосковье пять человек пострадали при падении деревьев из-за непогоды 

РИА Новости 2 часа назад
Ураган пронесся по Подмосковью
Фото: Instagram
Пять человек пострадали при падении деревьев и различных конструкций в Подмосковье из-за непогоды, сообщает МЧС по Московской области.

"Семнадцатого сентября с 12.00 в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений по территории Московской области произошли следующие происшествия: в результате падения различных конструкций и деревьев пострадали пять человек", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Солнечногорске в результате порыва ветра опрокинулась автобусная остановка. Также 112 деревьев упали в 13 муниципальных образованиях — Можайске, Щелково, Истре, Подольске, Лыткарино, Ленинском, Лобне, Дзержинском, Богородском, Раменском, Жуковском, Павловском Посаде и Лотошино. Также были повреждены 23 автомобиля в восьми муниципальных образованиях.
Добавляется, что в распиловке и уборке деревьев были задействованы 18 бригад в составе 56 человек и 18 единиц техники. К настоящему моменту все деревья убраны.
Отключение электричества произошло в 65 населенных пунктах Московской области из-за непогоды, сообщает областной главк МЧС.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городов привести экстренные службы в режим повышенной готовности из-за сильного дождя.

"Всего было отключены 65 населенных пунктов (1230 домов; 2523 человека, из них 286 детей) в 8 муниципальных образованиях (Можайск, Щелково, Ленинский, Лобня, Богородский, Раменский, Чехов, Наро-Фоминск)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 08.00 пятницы все населенные пункты, отключенные от электроэнергии, подключены по штатной схеме.
Было задействовано 40 бригад в составе 246 человек и 52 единицы техники.
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Происшествия , Андрей Воробьев , МЧС , Московская область , Солнечногорск
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