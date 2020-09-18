Ураган пронесся по Подмосковью

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Пять человек пострадали при падении деревьев и различных конструкций в Подмосковье из-за непогоды, сообщает МЧС по Московской области.

"Семнадцатого сентября с 12.00 в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений по территории Московской области произошли следующие происшествия: в результате падения различных конструкций и деревьев пострадали пять человек", — говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичная Лобня (@tiplobnya) 17 Сен 2020 в 11:18 PDT Добавляется, что в распиловке и уборке деревьев были задействованы 18 бригад в составе 56 человек и 18 единиц техники. К настоящему моменту все деревья убраны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Семенова (@oa_semenova) 17 Сен 2020 в 12:43 PDT Отключение электричества произошло в 65 населенных пунктах Московской области из-за непогоды, сообщает областной главк МЧС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городов привести экстренные службы в режим повышенной готовности из-за сильного дождя.

"Всего было отключены 65 населенных пунктов (1230 домов; 2523 человека, из них 286 детей) в 8 муниципальных образованиях (Можайск, Щелково, Ленинский, Лобня, Богородский, Раменский, Чехов, Наро-Фоминск)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 08.00 пятницы все населенные пункты, отключенные от электроэнергии, подключены по штатной схеме.

Было задействовано 40 бригад в составе 246 человек и 52 единицы техники.