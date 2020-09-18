Появилось видео поджога палаты в наркоклинике 

Следователям удалось установить, что причиной недавнего пожара в красноярской наркоклинике стал поджог одной из палат самими пациентами. Установить хронологию произошедшего помогли записи с камер наблюдения, установленные в палатах медучреждения. На кадраж видно, как один из пациентов поджигает какой-то предмет прямо в палате, после чего пламя начинает быстро распространяться по помещению. В результате пожара погибло 4 человека. Еще двое находятся в тяжелом состоянии. Сам инициатор пожара выжил. Сейчас возбуждено уголовное дело в связи с произошедшим. Задержана директор клиники и часть персонала. Они дают показания. Инцидент произошел в ночь на четверг на проспекте Мира, дом 115А.