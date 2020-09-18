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Появилось видео последствий урагана в Москве 

Вадим Дроздов 12 минут назад
17 сентября в Москве прошел мощный ливень с сильным порывистым ветром. В социальных сетях появилось множество видео очевидцев стихийного бедствия. На одном из роликов видно, как ветер вырывает металлическую конструкцию из земли и бросает ее на припаркованные автомобили. А в подмосковном городе Электросталь на машину упало дерево, пробив крышу и лобовое стекло. Всего в результате урагана по предварительным подсчетам было повалено около 70 деревьев. Помимо этого в некоторых районах столицы из-за обильных осадков произошли потопы. В МЧС предупреждали о надвигающейся буре заранее, предостерегая жителей от выхода на улицу.
Происшествия , Видео , МЧС , Москва
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