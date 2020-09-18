По данным телеканала, Тесак раскаялся в содеянном и назвал свои националистические взгляды "заблуждениями". Кроме того, Марцинкевич попросил у девушки прощения за самоубийство.

16 сентября Марцинкевич покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска. Его тело нашли в камере рано утром, причем находился он там один. В колонии он отбывал срок по делу о нападении на мигрантов, которых он считал причастными к наркоторговле.