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СМИ раскрыли содержание письма Тесака возлюбленной

Москва24иещё 3
46 минут назад
Националист Максим Марцинкевич, покончивший с собой в тюрьме, перед смертью написал возлюбленной письмо, в котором признался в "идеологически обоснованных убийствах". Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, Тесак раскаялся в содеянном и назвал свои националистические взгляды "заблуждениями". Кроме того, Марцинкевич попросил у девушки прощения за самоубийство.
"Абсолютно никаких шансов на более-менее нормальный исход. Да и, плюс, после всего, я уже не я", – написал националист.
В письме Максим Марцинкевич также попросил возлюбленную "постараться стать счастливой" и позаботиться о его близких.
Накануне официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что перед смертью погибший националист Максим Марцинкевич, также известный как Тесак, действительно признался в убийствах. Мужчина якобы активно сотрудничал со следствием.
16 сентября Марцинкевич покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска. Его тело нашли в камере рано утром, причем находился он там один. В колонии он отбывал срок по делу о нападении на мигрантов, которых он считал причастными к наркоторговле.
Следственный комитет отверг предположения о криминальном характере смерти Марцинкевича. По факту произошедшего начата процессуальная проверка.
Происшествия,Видео,Максим Марцинкевич,Светлана Петренко,СКР,
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