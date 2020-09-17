Под Мурманском рухнул памятник героям-подводникам 

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Обстоятельства совершения преступления и виновные лица устанавливаются.

В поселке Лиинахамари Печенгского района Мурманской области рухнул памятник советским подводникам. Пускать на территорию, где находился монумент, даже местных жителей перестали в 2012 году, когда земельный участок стал частной собственностью. Мемориал не имел статус объекта культурного наследия и по сути, был ничей, хотя место, где он находился, знаковое.

Теперь памятник, установленный в 1972 году в честь прорыва советских подводников в бухту Лиинахамари, можно увидеть только на фотографиях. Мемориал, высотой 8,5 метров, представляющий из себя, в том числе, контур рубки, обрушился прямо на деревянную лестницу.

Четырехгранный пилон с рубкой, вырубленной из камня, раскрошенный на части — так теперь выглядит памятник подвигу наших солдат.

«Передача памятника в частную собственность — это уже предательство. Это что — мы такие нищие, что не хватает денег на краску, на цемент. Как можно было памятник отдать какому-то частнику. Тем более, непонятно кому», — считает писатель, краевед и поисковик Михаил Орешета.

«Мы все крайне возмущены этим беспрецедентным случаем, потому что памятник героям-североморцам хорошо знаком, как местным жителям, так и гостям Лиинахамари», — сказал глава администрации Печенгского района Эдуард Затона.

Ситуацию под личный контроль взял губернатор Мурманской области. На своей странице в соцсети он подчеркнул, что утратить памятник, значит забыть о героях, а такого права у нас нет. И отдельно он поручил разобраться, как и когда участок земли с мемориалом оказался в аренде частной компании, не намерено ли его разрушили. Ведь на фрагментах обнаружены следы тросов. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Проверку начала прокуратура

«Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также причины, им способствовавшие. Дана оценка исполнению законодательства при обеспечении сохранности и благоустройства памятников и мемориальных сооружений», — заявила старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анжелика Черногубова.

Стать объектом культурного наследия памятник мог в 2017 году, но этого шанса лишила госэкспертиза.

«Это была пародия на памятник. Ну, он просто дискредитировал всю память о том событии, которое происходило там во время войны. Памятник должен быть приличным. Он не должен вызывать смешки и недоумения», — уверен, эксперт, кандидат архитектуры Валерий Гуляев.

Иное мнение у местной администрации. К мемориалу должен быть доступ — это память народа. Оформлять объект в собственность начали еще в марте по поручению Минкультуры

«Обратились к арендодателю с целью получения доступа на данную территорию, но в ожидании ответа мы и получили вот эту негативную историю, которая сейчас произошла», — отметил глава администрации п.г.т. Печенга Дмитрий Фоменко.

Провести межевание, получить кадастровый паспорт требует времени, минимум год. Кроме того, по предварительной оценке, восстановление мемориала обойдется в 15 миллионов рублей.