Белорусский программист: насиловали дубинкой в автозаке

Белорусский программист рассказал правозащитникам из Human Rights Watch , что 11 августа после задержания на акции протеста сотрудник ОМОН изнасиловал его дубинкой в автозаке.

По словам мужчины, в автозаке силовики потребовали разблокировать телефон, заподозрив его в координации протестов. Когда он отказался, старший омоновец пригрозил засунуть ему дубинку в задний проход.

«Потом разрезал мне шорты и трусы сзади, крест-накрест, крикнул своим, есть ли у кого презерватив… Я лежал на полу лицом вниз, но видел, как он презерватив натягивает на дубинку… И он засунул мне дубинку в задний проход… Вытащил, опять потребовал пароль. Кулаками и ногами бил: по ребрам, по лицу, в зубы — два передних зуба покрошились», — приводится рассказ пострадавшего на сайте организации.

После этого «начальник» заставил Алеся снять презерватив с дубинки, чтобы самому «руки не пачкать».

Когда задержанных привезли к Заводскому РУВД , их прогнали по коридору, били палками, а затем повалили лицом на газон.

Алесь чувствовал боль в области промежности, попросил позвать доктора, но ему отказали. Около шести утра задержанных вывели на парковку и поставили там лицом к стене, с руками, стянутыми за спиной строительной стяжкой. Так они простояли еще часов 8 — 9.

Затем их снова посадили в автозаки и перевезли в изолятор на Окрестина. Там их еще раз прогнали через строй, а затем загнали в помещение площадью 25 квадратных метров. Алесь насчитал в этом помещении 119 человек. Ночью Алесю стало плохо, его госпитализировали в больницу скорой помощи, где диагностировали гематомы мягких тканей в области мошонки, заднего прохода и левого глаза, а также черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.