«Избивали и пытали»: кто виноват в смерти Тесака 

После самоубийства 36-летнего Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак в его камере в челябинском СИЗО были найдены три предсмертные записки. По данным СМИ, одну из них обнаружили в книге — на ней были видны следы крови. Националиста этапировали из Красноярска Москву , в столице его собирались допросить по делу об убийстве, а Челябинск был промежуточным пунктом. Адвокаты Тесака заявили, что перед отправкой их клиента жестоко пытали сотрудники ФСИН.

В камере СИЗО №3 ГУ ФСИН России по Челябинской области , где было найдено тело 36-летнего Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, правоохранители обнаружили три предсмертные записки. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

В ведомстве подчеркнули, что пока оснований для предположений, что смерть носила «криминальный характер», нет. Несмотря на это адвокат Марцинкевича Иван Северович сомневается, что его клиент мог написать предсмертные записки.

«Я думаю, что перед смертью он мог написать что-то сильнее, заявить о пытках, по моему предположению, я не уверен, что записка была написана им и никто за этим не смотрел», — заявил юрист изданию изданию РБК.

Телеканал RT опубликовал в Telegram-канале снимок одной из записок умершего. Послание написано на обратной стороне фотографии, на бумаге видны следы крови.

Записку сфотографировали на фоне книги «Протекционизм и коммунизм», которую Марцинкевич попросил оставить своей гражданской жене. Предположительно, снимок с посланием был вложен между ее страницами. «А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи!» — написано на карточке. На записке стоит дата — 15 сентября 2020 года.

В другой записке Тесак извинился перед сотрудниками исправительного учреждения за «доставленные неудобства». Националист также попросил передать своей жене личный ежедневник и книгу.

Адвокат Тесака предположил, что националиста могли пытать в Красноярске, откуда Тесака этапировали в Москву — СИЗО Челябинска было промежуточным пунктом содержания. Тогда, по словам юриста, Марцинкевич испытывал проблемы с психическим и физическим здоровьем.

О проблемах Тесака заявила и член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева . Она пояснила РИА «Новости», что мужчина неоднократно просил у них помощи. Более того, к нему не пускали адвокатов.

«В последнее время он неоднократно просил у нас помощи, он считал, что его должны были выпустить еще в конце января 2020 года — должны были зачислить день в СИЗО за полтора в колонии, но этого не произошло.

Адвокатов к нему тоже не пускали, потом он через них же просил помощи, а потом говорил, что ему уже ничто и никто не поможет. Нам надо было бить тревогу», — отметила правозащитница.

Она добавила, что Марцинкевич постоянно говорил о том, что как только его доставят в Москву, все узнают о том, что с ним происходило.

О подобном обращении с Тесаком заявил и его второй адвокат Владимир Краснов . По словам юриста, в конце июля он разговаривал с Марцинкевичем по видео-конференц-связи. Тогда националист оспаривал в суде сроки уголовного судопроизводства по его последнему делу, а адвокат советовал ему не делать никаких признаний.

«Там ничего не было, сплошная вода. По моей информации, его в последнее время жесточайше избивали и пытали», — отметил защитник в разговоре с BFM.ru.

Краснов отметил, что до отправки в Москву Марцинкевича в Красноярске заставили признаться в убийствах, которые произошли в конце 1990-х — начале 2000-х годов. «Его поместили в одиночную камеру, чему теперь удивляются те, кто довел его до этого состояния. Он скончался до прихода людей», — подчеркнул юрист.

Для полного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего Следственного комитет Российской Федерации по Челябинской области проводит процессуальную проверку.

В настоящее время сотрудники регионального следственного управления СК России проводят опрос свидетелей, назначены необходимые исследования. Следователями будут установлены все обстоятельства и причины, предшествовавшие суициду. При наличии оснований будет дана оценка действиям или бездействию сотрудников учреждения, где содержался арестованный.

Напомним, Марцинкевич являлся участником националистического движения «Реструкт» (запрещено на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй». С 2012 по 2014 год Марцинкевич и его единомышленники ловили предполагаемых педофилов, переписываясь с ними в соцсетях от лица несовершеннолетних.

После того, как предполагаемый злоумышленник откликался на предложения активистов, они, по данным СК, с помощью электрошокеров, дубинок, баллончиков, избивали его, а также обливали их краской, мочой и другими жидкостями. Иногда им удавалось поймать на педофилии госслужащих, которые занимали высокие посты.

Итогом деятельности группы стало то, что в декабре 2013 года в отношении него возбудили уголовное дело за возбуждение ненависти либо вражды. Спустя год Марцинкевича задержали на Кубе и депортировали в Россию. Расследование шло на протяжении пяти лет. В мае 2019 года Тесака осудили на 10 лет колонии строгого режима.

Спустя некоторое время суд внес объединение «Реструкт» в список запрещенных. После приговора Тесак был этапирован в ИК-1 ГУФСИН по Коми. В октябре того же года в России частично декриминализировали статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды», что позволило Марцинкевич претендовать на досрочное освобождение.

Однако в ИК-1 Марцинкевича признавали злостным нарушителем установленного порядка — около 60 дней он провел в штрафном изоляторе за нарушение формы одежды, отказ убирать руки за спину и самовольное оставление строя отряда.