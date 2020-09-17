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Удивительные подробности гражданского брака Тесака 

Артём Кульша 1 час назад
Удивительные подробности гражданского брака Тесака
Фото: РИА Новости
Гражданская жена националиста Максима «Тесака» Марцинкевича, возможно, была его поклонницей, с которой он никогда не виделся лично. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Вчера, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 36-летний Тесак покончил с собой в одиночной камере в следственном изоляторе (СИЗО) №3 в Челябинске. В тот же день средства массовой информации опубликовали предсмертную записку националиста, в которой он просит администрацию СИЗО отправить его гражданской жене Екатерине Руслановне Елисеевой в Екатеринбург письмо, черный ежедневник и книгу «Протекционизм и коммунизм».
Сегодня РЕН ТВ связался с Елисеевой по телефону. Она заявила, что не является женой Марцинкевича, он назвал ее таковой в шутку, а на вопросы она отвечать не станет.

«Ходят слухи, что гражданская жена была поклонницей неонациста. У них была довольно бурная переписка, но до свидания в колонии дело так и не дошло…» — сообщил телеканал.

Подруга Тесака Елизавета Симонова подтвердила существование Елисеевой и ее общение с Марцинкевичем, назвала неудивительным тот факт, что именно ей он решил передать свои вещи, а также высказала мнение, что девушка отказалась общаться с журналистами, потому что напугана.
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Происшествия , Екатерина Елисеева , ФСИН , РЕН ТВ
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