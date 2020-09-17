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«Мне хочется зайти к тебе в клетку, тварь, и выбить из тебя душу» 

Алиса Селезнёва 20 минут назад
«Мне хочется зайти к тебе в клетку, тварь»
Фото: Вконтакте
Родители девушек, убитых в горнолыжном комплексе «Уктус», заявили в суде, что готовы лично расправиться с обвиняемым Алексеем Александровым, и потребовали для него смертной казни. Об этом сообщает Ura.ru.
Как писал «Рамблер», летом 2018 года на территории горнолыжной базы «Уктус» в Свердловской области были обнаружены тела 28-летней Натальи Кузнецовой и 29-летней Ксении Солтановой. Девушки были застрелены. В их убийстве признался Алексей Александров, заявивший, что пошел на преступление, следуя разработанной им программе возмездия за ранее нанесенные ему обиды.
Сегодня на заседании по делу выступили матери жертв уктусского стрелка.

«Мне хочется зайти к тебе в клетку, тварь, и выбить из тебя душу. Если ты убивал наших девчонок за шесть [минут], то мы, матери, зайдя в клетку, наверное, разорвали тебя за две минуты. Жаль, что у нас закон не дает этого сделать», — заявила Татьяна, мать погибшей Натальи Кузнецовой.

В свою очередь мать Ксении Солтановой потребовала для Александрова смертной казни, подчеркнув, что «гуманизм к подонкам недопустим».
Ранее гособвинение попросило суд признать Александрова виновным и приговорить его к пожизненному лишению свободы.
Комментарии
Происшествия , Наталья Кузнецова , Алексей Александров , РИА Ura.ru
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