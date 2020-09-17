«Мне хочется зайти к тебе в клетку, тварь, и выбить из тебя душу. Если ты убивал наших девчонок за шесть [минут], то мы, матери, зайдя в клетку, наверное, разорвали тебя за две минуты. Жаль, что у нас закон не дает этого сделать», — заявила Татьяна, мать погибшей Натальи Кузнецовой.