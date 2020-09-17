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Стало известно, на что мэр в РФ тратила бюджет 

Артём Кульша 33 минуты назад
Стало известно, на что мэр в РФ тратила бюджет
Фото: соцсети
Следственный комитет (СК) России проводит проверку в отношении главы городского округа Клин Алены Сокольской. Об этом сообщают «Известия».
По информации издания, в 2011-2018 годах Сокольская, тогда — глава Департамента образования Клина, распорядилась трудоустроить в детские сады «Кристаллик» и «Золотой ключик» и центр детства «Жемчужинка» восемь человек — своего личного водителя, нянь своих детей, парикмахера, полицейского и специалиста по ремонту квартир. Все они получали там заработную плату за счет бюджета на именные банковские карты и не знали об этом.
Управление Следственного комитета (СК) России по Московской области инициировало проведение доследственной проверки по данным фактам. По версии следствия, ущерб, нанесенный бюджету действиями Сокольской, может составлять около семи миллионов рублей.
Сокольская отказалась комментировать эту информацию. В администрации Клина отказались делать это до завершения проверочных мероприятий, проводимых правоохранительными органами по просьбе самой Сокольской.
В 1993-2006 годах, как сообщал «Рамблер», Сокольская была заведующей «Жемчужинки», а в 2013-2018 годах — заместительницей главы городского округа Клин Александра Постриганя. Два года назад Сокольская заняла место Постриганя после его задержания по подозрению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
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Комментарии 1
Происшествия , Алена Сокольская , СКР , МВД , Клин
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