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В Австрии арестовали объявившего кровную месть Кадырову чеченца 

Lenta.ru 44 минуты назад
Объявившего кровную месть Кадырову чеченца арестовали
Фото: RFE / RL
В Австрии арестовали чеченского блогера Мурада Асламханова, известного как Мурад Венский, который ранее в своем видеообращении объявил о кровной мести главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает «Кавказ. Реалии» со ссылкой на близких Асламханова.
Вместе с блогером задержали и его 29-летнего брата Мухарбека. Их обвинили в незаконном ношении оружия и вызвали на допрос, после чего отпустили. Однако 16 сентября полицейские провели обыск в доме Асламхановых и заключили под стражу обоих братьев.
По информации издания, Мурада Венского обвиняют в том числе в угрозе убийством родственникам Кадырова и его ближайшему окружению. Соответствующие заявления были сделаны в одном из последних видеороликов блогера. В частности, угрозы поступили в адрес спикера парламента Чечни Магомеда Даудова и вице-премьера Чечни Абузайда Висмурадова. Асламханов пообещал выполнить указанное обещание в случае, если Кадыров тронет его родственников.
Прежде блогер уже критиковал политику Кадырова в видеозаписи, опубликованной в декабре 2019 года. В тот момент он находился в австрийской тюрьме. Власти Австрии хотели депортировать Асламханова после освобождения его из мест заключения, однако передумали в результате прошедших протестов его близких и друзей.
Последнее видеообращение к Кадырову Асламханов записал после инцидента с публичным унижением 19-летнего дители Чечни Салмана Тепсуркаева. Он призвал чеченские власти прекратить произвол в отношении жителей республики.
Накануне в СМИ появилась информация, что в Чечне задержали родственников Мурада Асламханова.
В начале сентября в сети появился ролик с участием Салмана Тепсуркаева, в котором он извиняется за свою деятельность, говорит, что наказывает себя, и садится на бутылку. Позднее «Новая газета» сообщила о доказательствах того, что Тепсуркаев был похищен жителями республики. По ее данным, он находился на базе СОБР «Терек» в Грозном. Затем о наличии доказательств причастности чеченских властей к пыткам молодого человека бутылкой заявил бывший эмиссар и полевой командир Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Ахмед Закаев, ныне проживающий в Великобритании.
Сам Кадыров, комментируя ситуацию, заявил, что публиковать подобные видео «неприлично», а спикер парламента Чечни Магомед Даудов отметил, что Тепсуркаева наказали неизвестные за то, что он якобы оскорблял женщин, а не за то, что он критиковал действия чеченских властей.
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Происшествия , Рамзан Кадыров , Ахмед Закаев , Магомед Даудов , Австрия , Чеченская Республика
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