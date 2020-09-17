Создатель «Новичка»: при отравлении Навальный бы ослеп 

При отравлении «Новичком» оппозиционер Алексей Навальный не смог бы доехать до аэропорта и ослеп. Об этом РЕН ТВ заявил один из создателей этого отравляющего вещества Леонид Ринк.
«Рамблер» писал, что утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер был госпитализирован. Позднее он был перевезен в клинику в Берлине и власти Германии заявили, что Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». Сторонники оппозиционера заявили, что нашли бутылку со следами отравляющего вещества в его гостиничном номере в Томске.
««Новичок» действует в течение нескольких минут, а поскольку он пил, то еще быстрее. Человек не сможет ходить, он не видит ничего. Миоз будет (сужение зрачка при параличе мышцы. — Прим. ред.). Поэтому на эту тему глупости становятся совершенно очевидны», — пояснил Ринк.
Создатель «Новичка» также отметил, что миоза у него Навального не было «ни в гостинице, ни в самолете, ни в омской больнице».
«Значит, отравления никакого не было вообще», — уверен он.
Леонид Ринк также назвал подозрительными кадры, опубликованные сторонниками Навального, на которых они осматривают номер политика в гостинице в Томске.
«В воздухе не витает ни название «Новичок», ни фосфор, а ребята уже работают в перчатках и ищут то, что даже не поставлено», — добавил он.