Самолет «Аэрофлота» получил повреждения в Белгороде 

Согласно предварительной информации, вчера вечером лайнер «Аэрофлота», совершавший рейс Москва — Белгород, при заходе на посадку в аэропорту назначения столкнулся со стаей птиц и получил повреждения.

Экипаж и пассажиры воздушного судна не пострадали. В настоящее время самолет отстранен от полетов. Московская межрегиональная транспортная прокуратура поручила белгородскому транспортному прокурору провести проверку по данному факту, установить причины и обстоятельства произошедшего и в случае наличия оснований рассмотреть вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.