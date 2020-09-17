Самолет «Аэрофлота» получил повреждения в Белгороде 

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» получил повреждения при посадке в Белгороде. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Согласно предварительной информации, вчера вечером лайнер «Аэрофлота», совершавший рейс Москва — Белгород, при заходе на посадку в аэропорту назначения столкнулся со стаей птиц и получил повреждения.
Экипаж и пассажиры воздушного судна не пострадали. В настоящее время самолет отстранен от полетов. Московская межрегиональная транспортная прокуратура поручила белгородскому транспортному прокурору провести проверку по данному факту, установить причины и обстоятельства произошедшего и в случае наличия оснований рассмотреть вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
В августе 2019 года, как сообщал «Рамблер», двигатели самолета «Аэробус А321» (Airbus A321) авиакомпании «Уральские авиалинии» отказали и загорелись в результате столкновения со стаей птиц. Экипажу удалось приземлить лайнер на кукурузное поле недалеко от аэропорта «Жуковский» (Московская область). На борту самолета находились 226 пассажиров. В результате инцидента никто не погиб и не получил серьезных травм.