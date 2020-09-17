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«Бил все что видел»: школьник напал с ножом на учителя 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Бил все что видел»: школьник напал на учителя
Фото: ТАСС
Родители учащихся третьего класса школы № 74 Екатеринбурга требуют решить вопрос с 9-летним мальчиком, который регулярно избивает их детей и напал с ножом на учительницу. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По данным издания, 9-летний Сережа, еще даже не закончив начальную школу, стал местной «грозой» и причиной «отставки» четырех классных руководителей. На его счету избиения одноклассников, срыв уроков и даже поножовщина с учителем.

«Он мог в столовой облить горячим чаем другого мальчика или посреди урока встать и пойти по своим делам. Были и внезапные «концерты», когда он включал музыку на колонке. Он дрался и просто зверел. У него были удары взрослого мужика. Настолько дикие и агрессивные. Бил все что видел. И ему было совсем не важно, девочка это или мальчик», — рассказала изданию бывшая учительница Сережи Екатерина Моисеева.

Родители одноклассников мальчика отмечают, что в первом классе он был примерным учеником, а потом его «поведение стало просто безобразным».

«В целом эта ситуация уже стала просто не выносимой, большинство родителей боятся отпускать детей в школу. Их могут избить еще до начала уроков», — рассказала Юлия Емельянова, мама одноклассницы Сережи.

При этом дело осложняется тем, что мальчика воспитывает бабушка с дедушкой. Его мама умерла, а отец отбывает срок в колонии, отмечает газета.
По данным издания, директор школы заявляет, что не имеет права отказать ребенку в бесплатном образовании. Однако коллективное заявление родителей школьников и администрации учебного заведения уже зарегистрировано и в ситуации будут разбираться полиция и городской департамент образования.
«Рамблер» писал, что ранее в Свердловской области школьники избили сверстницу и сняли это на видео.
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Происшествия , Екатерина Моисеева , Комсомольская правда , Екатеринбург
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