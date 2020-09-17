Брат убитого недавно «вора в законе» Лоту Гули Намик Салифов выступил миротворцем в конфликте двух авторитетов из клана погибшего родственника, сообщает издание «Прайм Крайм». По словам журналистов, несмотря на кажущуюся отстраненность от дел брата на самом деле Намик успешно руководит его криминальной империей.

Речь идет о конфликте между «гулиевскими» ворами Мерабом Мзарелуа и Маци Гварамия. Первый был избит вторым за вранье, интриганство и предательство. В минувшее воскресенье в они ударили по рукам после непосредственного вмешательства в ситуацию Намика Салифова.

Журналисты отмечают, что таким образом брат Лоту Гули упрочил свой авторитет в криминальной среде, поскольку миротворчество всегда ценилось среди «воров в законе». По данным автора статьи, Намик «хорошо разбирается в предмете», поскольку всегда общался с ворами и присутствовал на крупных «сходках».

Ранее, считалось, что конфликт между Мзарелуа и Маци ярко продемонстрировал отстраненность Намика от дел Гули. Однако его «миротворческая миссия» говорит о совершенно ином положении дел.

«На самом деле Намик контролирует свою организацию и не собирается отдавать бразды правления. Теперь Намик единственный полноправный хозяин картеля «Гули», - говорится в статье.

В ночь на 20 августа Лоту Гули, как сообщал «Рамблер», застрелили в затылок в номере пятизвездочного отеле Alva donna exclusive hotel spa в Анталии. Убийцей был назван человек, специально внедренный в его ближайшее окружение26-летний Хаган Зейналов, известный в криминальном мире как Хан Бакинский.