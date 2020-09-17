«Дайте его нам на 1 минуту, мы его сами разорвем»

Родители девушек, убитых в 2018 году на горнолыжном комплексе «Уктус», попросили у суда 1 минуту, чтобы расправиться с обвиняемым Алексеем Александровым , сообщает издание Ura.ru. Мать одной из жертв также возложила вину в преступлении на отца подсудимого, который, по ее словам, воспитал убийцу.

Как сообщал «Рамблер», трагедия произошла летом 2018 года. На территории горнолыжной базы «Уктус» в Свердловской области были обнаружены тела 28-летней Натальи Кузнецовой и 29-летней Ксении Солтановой. Девушки были застрелены.

На поиски вероятного преступника у правоохранителей ушло больше года. В результате в поле зрения сыщиков попал 34-летний любитель огнестрельного оружия Алексей Александров, который впоследствии признался в двойном убийстве. В чистосердечном признании мужчина написал, что таким образом снял напряжение, возникшее еще в детстве, когда его обижали сверстники.

В настоящее время дело Александрова слушается в Свердловском областном суде. Перед очередным заседанием журналисты поинтересовались у матерей погибших девушек, какого наказания они хотели бы для подсудимого.

«Не надо его сажать на много лет. Дайте его нам на одну минуту, мы его сами разорвем», — заявила мать Наталья Кузнецовой Татьяна.

Она также заявила, что преступление — результат воспитания Александрова его отцом, который продолжает настаивать, что дело в отношении его сына сфабриковано.