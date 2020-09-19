Ефремов получил шанс на условный срок

Адвокат Наталья Моросникова назвала вероятный сценарий смягчения наказания актеру Михаилу Ефремову . Об этом она заявила в беседе с "МК".

Ранее в пресс-службе Пресненского суда Москвы сообщили о поступлении апелляционной жалобы нового адвоката Ефремова Владимира Васильева . В ней он просит смягчить наказание артисту до четырех лет условного лишения свободы. Эту жалобу рассмотрят в Мосгорсуде наряду с доводами других защитников артиста. Дату заседания пока не назначили.

Моросникова считает, что результат рассмотрения жалобы не будет успешным. Однако она обращает внимание на возможность попытаться вернуть дело в прокуратуру и затем на новое рассмотрение. Поводом для этого может стать наказание адвокатов, которые "занимались саморекламой".

"Начать надо с дисциплинарных взысканий по обоим защитникам. Например, адвокат потерпевших не имел права представлять их интересы, потому что к нему сначала обратился артист. Обращение уже считается консультацией", — подчеркивает она.

Юрист утверждает, что наличие у Эльмана Пашаева на момент получения статуса адвоката непогашенной судимости может послужить причиной потребовать пересмотра дела из-за нарушения права Ефремова на защиту.

"Ефремов должен пояснить суду, что Пашаев ввел его в заблуждение, совершил мошеннические действия", — поясняет Моросникова.

Адвокат отмечает, что доказать нарушение прав артиста на защиту возможно только в том случае, если выяснится, что второй адвокат — Елизавета Шаргородская — была помощником Пашаева, а не полноценным защитником.

"Исправить то, что сделал предыдущий адвокат Ефремова, можно только путем пересмотра дела. Иного выхода я не вижу", — считает юрист.

Кроме того, медики могут найти в организме актера "необратимые изменения", включая сердечно-сосудистые заболевания, которые, вероятно, помогут избежать реального срока.

Пресненский суд Москвы ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало юристу заявить, что он подал апелляцию на приговор.

На этой неделе в адвокатской конторе Russian Lawyers Company РИА Новости рассказали, что их сотрудник Роман Филиппов стал новым адвокатом Ефремова. Про подключение Васильева к защите актера ранее не сообщалось.