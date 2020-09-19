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Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок 

РИА Новости и ещё 69 18 минут назад
Ефремов получил шанс на условный срок
Фото: РИА Новости
Адвокат Наталья Моросникова назвала вероятный сценарий смягчения наказания актеру Михаилу Ефремову. Об этом она заявила в беседе с "МК".
Ранее в пресс-службе Пресненского суда Москвы сообщили о поступлении апелляционной жалобы нового адвоката Ефремова Владимира Васильева. В ней он просит смягчить наказание артисту до четырех лет условного лишения свободы. Эту жалобу рассмотрят в Мосгорсуде наряду с доводами других защитников артиста. Дату заседания пока не назначили.
Моросникова считает, что результат рассмотрения жалобы не будет успешным. Однако она обращает внимание на возможность попытаться вернуть дело в прокуратуру и затем на новое рассмотрение. Поводом для этого может стать наказание адвокатов, которые "занимались саморекламой".

"Начать надо с дисциплинарных взысканий по обоим защитникам. Например, адвокат потерпевших не имел права представлять их интересы, потому что к нему сначала обратился артист. Обращение уже считается консультацией", — подчеркивает она.

Юрист утверждает, что наличие у Эльмана Пашаева на момент получения статуса адвоката непогашенной судимости может послужить причиной потребовать пересмотра дела из-за нарушения права Ефремова на защиту.

"Ефремов должен пояснить суду, что Пашаев ввел его в заблуждение, совершил мошеннические действия", — поясняет Моросникова.

Адвокат отмечает, что доказать нарушение прав артиста на защиту возможно только в том случае, если выяснится, что второй адвокат — Елизавета Шаргородская — была помощником Пашаева, а не полноценным защитником.

"Исправить то, что сделал предыдущий адвокат Ефремова, можно только путем пересмотра дела. Иного выхода я не вижу", — считает юрист.

Кроме того, медики могут найти в организме актера "необратимые изменения", включая сердечно-сосудистые заболевания, которые, вероятно, помогут избежать реального срока.
Пресненский суд Москвы ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало юристу заявить, что он подал апелляцию на приговор.
На этой неделе в адвокатской конторе Russian Lawyers Company РИА Новости рассказали, что их сотрудник Роман Филиппов стал новым адвокатом Ефремова. Про подключение Васильева к защите актера ранее не сообщалось.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.
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Комментарии 1
Происшествия , Владимир Васильев , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Роман Филиппов , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости , Москва
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