Крушение Ту-154: Польша выступила с требованием 

Государственная прокуратура Польши ходатайствовала об аресте диспетчеров, дежуривших в день крушения самолета бывшего президента Польши Леха Качиньского. Об этом сообщает ТАСС.

В 2010 году, как сообщал «Рамблер», самолет Ту-154 столкнулся с деревьями при попытке приземлиться в Смоленске при сильном тумане, опрокинулся и потерпел крушение.

Все 96 человек, которые находились на борту воздушного судна, погибли, в том числе Качиньский, другие польские политики, общественные и религиозные деятели, большинство представителей высшего военного командования страны. Они летели в Россию на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины расстрела под Катынью.

Вчера пресс-служба Государственной прокуратуры Польши сообщила, что Первая следственная группа при Госпрокуратуре предъявила трем диспетчерам, которые дежурили на аэродроме Смоленск-Северный в день падения лайнера, обвинение в умышленном доведении до авиакатастрофы и подала в один из районных судов в Варшаве ходатайство об их аресте.