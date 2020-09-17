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Вертолет Ми-8 завалился на бок после жесткой посадки в Магаданской области 

Вечерняя Москва 41 минуту назад
Появились подробности ЧП с Ми-8 под Магаданом
Фото: globallookpress.com
В Магаданской области вертолет Ми-8 выполнил жесткую посадку. Об этом представитель районного отдела по делам ГО и ЧС сообщил Интерфаксу в четверг, 17 сентября.
Инцидент произошел в Омсучкчанском районе региона. На борту приземлившегося воздушного судна были три человека.

— Люди не пострадали, помощь не требуется, — заявил собеседник агентства и добавил, что Ми-8 совершал грузовой рейс.

В краевом главке МЧС уточнили, что борт сел в 180 километрах к северо-западу от поселка Омсучкан. После жесткой посадки он завалился на бок.
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Происшествия , МЧС , Интерфакс , Магаданская Область
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