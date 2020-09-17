Появились подробности ЧП с Ми-8 под Магаданом

В Магаданской области вертолет Ми-8 выполнил жесткую посадку. Об этом представитель районного отдела по делам ГО и ЧС сообщил Интерфаксу в четверг, 17 сентября.
Инцидент произошел в Омсучкчанском районе региона. На борту приземлившегося воздушного судна были три человека.
— Люди не пострадали, помощь не требуется, — заявил собеседник агентства и добавил, что Ми-8 совершал грузовой рейс.
В краевом главке МЧС уточнили, что борт сел в 180 километрах к северо-западу от поселка Омсучкан. После жесткой посадки он завалился на бок.